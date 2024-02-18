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Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара

Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара Созданный в Турции радар отечественного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики.
В регионе
18 февраля 2024 г. 18:39
Турция намерена контролировать свое воздушное пространство с помощью отечественного радара

Созданный в Турции радар отечественного производства позволит в круглосуточном режиме контролировать все воздушное пространство республики.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минтранса страны Абдулькадир Уралоглу.

"Первый отечественный радар наблюдения (MGR), разработанный турецкими инженерами, установлен в аэропорту города Газиантеп на юго-востоке Турции. Благодаря радарной системе, которую планируется разместить в разных районах, в круглосуточном режиме будет обеспечиваться контроль всего воздушного пространства Турции на площади 1 млн кв. км. Разработанный в соответствии с рекомендациями Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol) радар MGR отвечает всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - написал министр в социальной сети X.

Он отметил, что создание Турцией собственного радара для нужд гражданской авиации будет способствовать повышению контроля безопасности воздушного сообщения, снижению внешней зависимости и внесет вклад в технологическое развитие страны в авиационной сфере.

Система контроля воздушного движения, испытания которой успешно проведены, состоит из первичного радара наблюдения с дальностью 112 км и вторичного, рассчитанного на 370 км. Ее испытания были успешно проведены в прошлом году. Когда и в какой пропорции радарами будут оснащены ведущие турецкие аэропорты (в Стамбуле, Анталье, Анкаре, Измире), не уточняется.

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