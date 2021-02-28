Турция намерена доставить на Луну космический аппарат с помощью своей ракеты

Турция хочет доставить на Луну беспилотный космический аппарат в 2023 году с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты

Турция хочет доставить на Луну беспилотный космический аппарат в 2023 году с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, в ходе посещения объектов компании Delta V, которая занимается проектами в космической сфере.

"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк агентству.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган представил 9 февраля национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран по сотрудничеству в космосе.