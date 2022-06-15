Турция намерена арендовать у 10 стран земли для сельхозпроизводства

Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также Украиной. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России против Ук

Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также Украиной. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России в Украине.

Как передает Report, об этом пишет turkiyegazetesi.com.tr .

На арендованных землях будет выращиваться сельскохозяйственная продукция, которая не может быть произведена в Турции по климатическим причинам или производство, которой является недостаточным.

Издание отмечает, что в связи с ростом цен на корма в последнее время на землях, которые будут арендованы, будет сделан упор на производство кормовых растений.

"Турция удовлетворяет внутренний спрос в сельхозпродукции, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом. На экспорт следует поставлять современную продукцию", - заявил министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи.