О нас

Турция намерена арендовать у 10 стран земли для сельхозпроизводства

Турция намерена арендовать у 10 стран земли для сельхозпроизводства Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также Украиной. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России против Ук
В регионе
15 июня 2022 г. 11:05
Турция намерена арендовать у 10 стран земли для сельхозпроизводства

Турция начала переговоры об аренде сельскохозяйственных земель в 10 странах Латинской Америки и Африки, а также Украиной. Это делается для преодоления продовольственного кризиса, пережитого во всем мире из-за пандемии коронавируса и войны России в Украине.

Как передает Report, об этом пишет turkiyegazetesi.com.tr.

На арендованных землях будет выращиваться сельскохозяйственная продукция, которая не может быть произведена в Турции по климатическим причинам или производство, которой является недостаточным.

Издание отмечает, что в связи с ростом цен на корма в последнее время на землях, которые будут арендованы, будет сделан упор на производство кормовых растений.

"Турция удовлетворяет внутренний спрос в сельхозпродукции, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом. На экспорт следует поставлять современную продукцию", - заявил министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ назвал потери ВС России
Генштаб ВСУ назвал потери ВС России
15 июня 2022 г. 10:39
Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ
Президенты России и Армении проведут встречу на полях ПМЭФ
15 июня 2022 г. 10:18
Замглавы МИД Турции: Мы находимся в Азербайджане по случаю годовщины подписания Шушинской декларации
Замглавы МИД Турции: Мы находимся в Азербайджане по случаю годовщины подписания Шушинской декларации
15 июня 2022 г. 09:31
Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
15 июня 2022 г. 08:27
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
15 июня 2022 г. 03:27
Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек
Взрыв в Тегеране, погибли 8 человек
15 июня 2022 г. 01:42
Президент Туркменистана прибыл в Тегеран
Президент Туркменистана прибыл в Тегеран
14 июня 2022 г. 23:00
Чавушоглу и генсек НАТО провели телефонный разговор
Чавушоглу и генсек НАТО провели телефонный разговор
14 июня 2022 г. 20:05
Россия ввела санкции против 49 британцев
Россия ввела санкции против 49 британцев
14 июня 2022 г. 19:49
ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей
ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей
14 июня 2022 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi