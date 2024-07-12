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Турция надеется на возобновление зерновой сделки

Турция надеется на возобновление зерновой сделки Турция надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле, где она изначально была подписана в июле 2022 года.
В регионе
12 июля 2024 г. 04:28
Турция надеется на возобновление зерновой сделки

Турция надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле, где она изначально была подписана в июле 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

"Мы говорили о черноморской зерновой инициативе с президентом РФ Владимиром Путиным. Будем следить за процессом. Если мы сможем объединить обе стороны Россию и Украину в этом вопросе, то, надеюсь, совершим шаги по возобновлению черноморской инициативы. Мы рассчитываем, что завершить этот процесс сможем в Стамбуле во дворце Долмабахче. Это наше ожидание", - сказал Эрдоган.

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