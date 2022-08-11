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Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство С августа Миграционная служба МВД Турции приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".
В регионе
11 августа 2022 г. 15:40
Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство
RİA Novosti

С августа Миграционная служба МВД Турции приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Вид на жительство крымским татарам выдается по поручению главы МВД Сулеймана Сойлу от июня 2022 года.

Согласно действующему законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в cтране иностранцев с тюркскими корнями.

Турция по сегодняшний день протянула руку помощи 4 296 человек с тюркскими корнями, испытавшими на себе негативное воздействие войны между Украиной и РФ. В специальных центрах в пяти провинциях страны размещены 2 804 человек с тюркскими корнями из Украины, включая 409 крымских татаров и 2 395 - турков-ахыска.

В соответствии с нормой получения гражданства Турции "в исключительном порядке", предусмотренной для категории лиц в статусе "соотечественников с тюркскими корнями", начиная с 2002 года гражданство Турции получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 - уйгуров.

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