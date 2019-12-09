Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии

Турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на министерской конференции по социальным вопросам Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

"В районы Сирии, которые стали полностью безопасными, на сегодняшний день уже вернулись 370 тысяч человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, где на первом этапе сможет разместиться один миллион человек", - заявил Эрдоган.