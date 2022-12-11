Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы

Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы.

Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, очередь из ожидающих перевозки нефти через проливы Турции Босфор и Дарданеллы танкеров начала уменьшаться. Это может означать, что Анкара разрешила ситуацию со страховкой у судов с нефтью.

Как пишет агентство со ссылкой на список транзитных портов, 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы 11 декабря, при этом днем ранее в очереди находились 27 судов. Источник Bloomberg в судоходной отрасли подтвердил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускаются.

Турецкие власти ранее потребовали подтверждающие письма от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через проливы.