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Турция начала производство систем защиты против БПЛА

Турция начала производство систем защиты против БПЛА Турция начала производство систем защиты против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В регионе
30 декабря 2022 г. 13:39
Турция начала производство систем защиты против БПЛА

Турция начала производство систем защиты против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Он сказал, что Турция не легко достигла этого уровня.

Начальник управления также сказал, что в настоящее время проводятся испытания реактивного учебно-тренировочного самолета HÜRJET: “Самолет будет введен в эксплуатацию в 2023 году”.

И.Демир подчеркнул, что также начато быстрое производство вертолетов "Gökbey", которые станут пятым поколением отечественных боевых самолетов.

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Версия на английском языке Turkiye begins production of anti-UAV equipment
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PUA əleyhinə müdafiə sistemlərinin istehsalına başlayıb

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