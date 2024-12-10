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Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии

Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии Национальная разведывательная организация Турции (MIT) начала антитеррористическую операцию в Сирии.
В регионе
10 декабря 2024 г. 20:34
Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) начала антитеррористическую операцию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Sabah, было установлено, что террористическая организация PKK/YPG пыталась вывезти из района Камышлы ракеты, тяжелое вооружение и боеприпасы, оставшиеся от режима Башара Асада, пользуясь ситуацией в Сирии.

В связи с этим MIT начала операцию, в результате которой были уничтожены 12 грузовиков с ракетами и тяжелым вооружением, два танка и два склада боеприпасов.

Согласно информации, террористы планировали использовать это оружие против Вооруженных сил Турции.

Представители организации заявили, что борьба с террористами в регионе будет продолжена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Suriyada terrorçulara qarşı əməliyyata başlayıb, çoxlu sayda texnika məhv edilib

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