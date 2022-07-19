Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном

Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном.

Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Ибрахимом Раиси во вторник во дворце "Садабад" в Тегеране.

По словам турецкого лидера, нынешние переговоры внесут весомый вклад в развитие межгосударственных связей Турции и Ирана.

Касаясь экономических связей, Эрдоган напомнил, что стороны намеревались довести уровень товарооборота до 30 млрд долларов в год: "К сожалению, из-за пандемии этот показатель пока находится на уровне 7,5 млрд долларов. Турция готова к активному сотрудничеству с Ираном, в том числе в оборонной сфере", - сказал президент.

Относительно ситуации в Сирии президент Эрдоган сообщил, что (в ходе трехстороннего саммита Турция-ИРИ-РФ в Тегеране) будет дана оценка астанинскому формату, предприняты попытки активизации данного процесса.

Президент Турции привлек внимание к проблеме терроризма в регионе.

Эрдогана заявил, что террористические организации, такие как PJAK, PKK, PYD, YPG и FETÖ, являются серьезной проблемой для безопасности Турции и Ирана. "Важно тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом", - подчеркнул он.

Президент Ирана отметил, что показатели товарооборота не отвечают потенциалу экономических связей двух стран. Он сообщил о достижении договоренностей по созданию совместных промышленных компаний Турции и ИРИ.

Раиси сообщил, что стороны заинтересованы в продлении соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого подходит к концу.

Президент Ирана также подчеркнул значимость взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью.

Он отметил недопустимость двойных стандартов в борьбе с терроризмом.

В присутствии президентов Турции и Ирана состоялась церемония подписания межправительственных соглашений.

11.23

В Тегеране началась встреча между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.

Как передает Report, об этом пишет агентство Anadolu.

Главу турецкого государства во дворце Садабад встретил президент Ирана Ибрахим Раиси.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Исламской Республики Иран.

Президент Турции приветствовал строй почетного караула. Затем начались переговоры глав государств в узком формате.