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Турция может заблокировать доступ к Telegram

Турция может заблокировать доступ к Telegram Власти Турции предупредили Telegram о возможности его блокировки в связи с использованием для продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр, распространения видео с детской порнографией.
В регионе
11 августа 2024 г. 21:47
Турция может заблокировать доступ к Telegram

Власти Турции предупредили Telegram о возможности его блокировки в связи с использованием для продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр, распространения видео с детской порнографией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Takvim со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее данным, турецкий совет по технологиям и коммуникациям направил свыше 1 тыс. предупреждений в головной офис Telegram с требованием закрыть каналы, используемые для противоправной деятельности, но пока не получил ответа.

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