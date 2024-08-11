Турция может заблокировать доступ к Telegram

Власти Турции предупредили Telegram о возможности его блокировки в связи с использованием для продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр, распространения видео с детской порнографией.

Власти Турции предупредили Telegram о возможности его блокировки в связи с использованием для продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр, распространения видео с детской порнографией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Takvim со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее данным, турецкий совет по технологиям и коммуникациям направил свыше 1 тыс. предупреждений в головной офис Telegram с требованием закрыть каналы, используемые для противоправной деятельности, но пока не получил ответа.