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    ​Турция может разрешить въезд россиян по внутреннему паспорту

    Об этом заявил глава МИД Турции

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ МИД Турции рассматривает возможность разрешения гражданам России въезжать в страну по общегражданскому паспорту.

    Как передает Report со ссылкой на газетe Posta, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совещания с представителями туристической сферы в Алании.

    "Исследуется вопрос о возможности въезда в Турцию из России по удостоверениям личности", — заявил он.

    Министр употребил термин "кимлики" — внутритурецкое удостоверение личности, аналогом которого в России является общегражданский паспорт. Однако глава МИДа не сообщил, когда может быть введено такое разрешение.

    Ранее сообщалось, что власти Турции намерены принять меры для сохранения российского турпотока.

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