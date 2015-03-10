​Турция может разрешить въезд россиян по внутреннему паспорту

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ МИД Турции рассматривает возможность разрешения гражданам России въезжать в страну по общегражданскому паспорту.

Как передает Report со ссылкой на газетe Posta, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совещания с представителями туристической сферы в Алании.

"Исследуется вопрос о возможности въезда в Турцию из России по удостоверениям личности", — заявил он.

Министр употребил термин "кимлики" — внутритурецкое удостоверение личности, аналогом которого в России является общегражданский паспорт. Однако глава МИДа не сообщил, когда может быть введено такое разрешение.

Ранее сообщалось, что власти Турции намерены принять меры для сохранения российского турпотока.