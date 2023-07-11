Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели

Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN TÜRK.

Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

В понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз, вызвав критику в европейском политическом истеблишменте, расценившем его слова как шантаж. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".