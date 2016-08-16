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    Турция может предоставить базу Инджирлик для ВКС

    Член комитета Совфеда по международным делам: Это может стать логичным продолжением шагов президента Турции Эрдогана навстречу России

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Турция может предоставить России авиабазу Инджирлик для её использования российскими ВКС в ходе контртеррористической операции в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, этого не исключают в международном и оборонном комитетах Совета Федерации.

    "Турция может предоставить российским ВКС базу Инджирлик для контртеррористической операции, для её использования российскими ВКС, это может стать логичным продолжением шагов президента Турции Эрдогана навстречу России", - заявил член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов.

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