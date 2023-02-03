Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО в марте

Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО до начала парламентских каникул в середине марта, при этом одновременное одобрение заявки Швеции не планируется.

Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО до начала парламентских каникул в середине марта, при этом одновременное одобрение заявки Швеции не планируется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Знакомые с ситуацией источники отмечают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "близок к выводу", что Хельсинки предприняла требуемые шаги по недопущению деятельности группировок, которые Анкара считает террористическими.

Ранее Финляндия заявляла, что намерена вступать в НАТО только вместе со Швецией. В США также отмечали, что не рассматривают возможность того, что присоединение к альянсу двух скандинавских стран будет происходить не одновременно.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января. В Анкаре заявили, что не одобрят заявку королевства на вступление в НАТО, пока оно не выполнит обязательства в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.