Турция, Ливия и Катар подписали военное соглашение

Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил.

Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает замминистра обороны Ливии Саладин аль-Нимруша.

Он заявил, что Анкара и Доха создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования.

Чиновник также добавил, что в рамках соглашения Турция и Катар направят в Ливию консультантов и военный персонал.

Ранее сообщалось, что в Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа.

Перед этим Хулуси Акар провел двусторонние переговоры с Халидом бин Мухаммедом аль-Атийе и Файезом Сарраджем.