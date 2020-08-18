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Турция, Ливия и Катар подписали военное соглашение

Турция, Ливия и Катар подписали военное соглашение Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил.
В регионе
18 августа 2020 г. 03:53
Турция, Ливия и Катар подписали военное соглашение

Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает замминистра обороны Ливии Саладин аль-Нимруша.

Он заявил, что Анкара и Доха создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования.

Чиновник также добавил, что в рамках соглашения Турция и Катар направят в Ливию консультантов и военный персонал.

Ранее сообщалось, что в Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа.

Перед этим Хулуси Акар провел двусторонние переговоры с Халидом бин Мухаммедом аль-Атийе и Файезом Сарраджем.

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