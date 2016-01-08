Турция компенсирует убытки от торговли с Россией за счет Азербайджана и Казахстана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турция подпишет с Азербайджаном и Казахстаном отдельные торговые соглашения. Как сообщает Report со ссылкой турецкие СМИ, соответствующую "дорожную карту" подготовили в министерстве экономики страны.

Как отмечают СМИ, министерство планирует компенсировать убытки от торговли с Россией за счет наращивания торговых объемов с Азербайджаном и Казахстаном, основываясь на меморандуме о преференциальной и свободной торговле.

Этот меморандум вступит в силу с 1 января 2017 года.

Отметим, что меморандум о преференциальной и свободной торговле позволяет создать преимущества в виде сокращения таможенных пошлин, увеличения инвестиций в такие сферы, как сельское хозяйство и др.