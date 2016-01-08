 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турция компенсирует убытки от торговли с Россией за счет Азербайджана и Казахстана

    Министерство экономики Турции подготовило соответствующую дорожную карту

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турция подпишет с Азербайджаном и Казахстаном отдельные торговые соглашения. Как сообщает Report со ссылкой турецкие СМИ, соответствующую "дорожную карту" подготовили в министерстве экономики страны.

    Как отмечают СМИ, министерство планирует компенсировать убытки от торговли с Россией за счет наращивания торговых объемов с Азербайджаном и Казахстаном, основываясь на меморандуме о преференциальной  и свободной торговле. 

    Этот меморандум вступит в силу с 1 января 2017 года. 

    Отметим, что меморандум о преференциальной и свободной торговле позволяет создать преимущества в виде сокращения таможенных пошлин, увеличения инвестиций в такие сферы, как сельское хозяйство и др. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi