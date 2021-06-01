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Турция к осени может отменить ношение масок для привившихся от СOVID-19

Турция к осени может отменить ношение масок для привившихся от СOVID-19 Власти Турции могут осенью отменить требование носить маски для тех граждан, которые привились от коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
В регионе
1 июня 2021 г. 17:52
Турция к осени может отменить ношение масок для привившихся от СOVID-19

Власти Турции могут осенью отменить требование носить маски для тех граждан, которые привились от коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"После того, как мы добьемся появления общего иммунитета населения, осенью может быть снято требование носить маски для тех, кто привился. Общий иммунитет будет достигнут летом, если вакцинирование будет реализовываться по плану", - заявил министр. Коджа указал, что коллективный иммунитет, как считают специалисты, может быть создан, "когда вакцинировано будет 60% населения".

"Мы хотим активно заняться вакцинированием с июня по сентябрь. Иммунитет очень важен. И с осени Турция вернется к нормальной жизни", - сказал он. Коджа пояснил, что к концу июня массовую вакцинацию планируется начать проводить в возрастной группе от 20 лет.

На данный момент государство вакцинирует граждан старшего возраста (50 лет и старше), а также сотрудников различных ведомств, предприятий, предоставляющих общественные услуги, медиков, сотрудников общепита. На последнем, третьем, этапе плана вакцинации прививку смогут получить граждане от 18 до 49 лет, в том числе имеющие хронические заболевания.

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