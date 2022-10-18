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Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Турция испытала баллистическую ракету малой дальности Турецкие военные во вторник провели испытание баллистической ракеты малой дальности.
В регионе
18 октября 2022 г. 16:39
Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Турецкие военные во вторник провели испытание баллистической ракеты малой дальности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

Два источника сообщили агентству о том, что ракету Tayfun запустили около 7:00 утра с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе. Ракета пролетела 561 км и упала в Черном море возле побережья у города Синоп.

Разработка ракеты велась втайне в течение нескольких лет.

Турецкие власти отказались давать какую-либо информацию о ракете, отмечает Bloomberg.

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