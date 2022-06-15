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Турция инициировала создание «линии связи» с РФ и Украиной по зерновому кризису

Турция инициировала создание «линии связи» с РФ и Украиной по зерновому кризису Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование «красной линии» связи для выхода из зернового кризиса, разразившегося с началом войны между РФ и Украиной.
В регионе
15 июня 2022 г. 19:52
Турция инициировала создание «линии связи» с РФ и Украиной по зерновому кризису

Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование «красной линии» связи для выхода из зернового кризиса, разразившегося с началом войны между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», в оборонном ведомстве отметили, что сухогрузы с зерном не могут покинуть украинские порты, что привело к серьезному продовольственному кризису в целом ряде стран мира. Ситуация осложняется наличием морских мин и продолжающимися вооруженными столкновениями в районе черноморских портов.

На фоне дипломатических усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вклад в устранение проблемы вносит и министерство нацобороны Турции.

На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонные разговоры с российским и украинским коллегами. Х.Акар заявил С.Шойгу и А.Резникову о необходимости скорейшего прекращения огня, сопряженного с дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации в регионе.

Одним из пунктов диалога глав ведомств стал вывод сухогрузов с зерном из украинских портов.

По инициативе Акара была сформирована «красная линия» связи, в состав которой вошли по представителю оборонных ведомств трех стран в звании генералов. Представители Украины и РФ по этому каналу могут выходить напрямую на связь с Турцией с целью урегулирования кризиса.

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