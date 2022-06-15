Турция инициировала создание «линии связи» с РФ и Украиной по зерновому кризису

Министерство национальной обороны Турции инициировало формирование «красной линии» связи для выхода из зернового кризиса, разразившегося с началом войны между РФ и Украиной.
На фоне дипломатических усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вклад в устранение проблемы вносит и министерство нацобороны Турции.
На прошлой неделе глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонные разговоры с российским и украинским коллегами. Х.Акар заявил С.Шойгу и А.Резникову о необходимости скорейшего прекращения огня, сопряженного с дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации в регионе.
Одним из пунктов диалога глав ведомств стал вывод сухогрузов с зерном из украинских портов.
По инициативе Акара была сформирована «красная линия» связи, в состав которой вошли по представителю оборонных ведомств трех стран в звании генералов. Представители Украины и РФ по этому каналу могут выходить напрямую на связь с Турцией с целью урегулирования кризиса.