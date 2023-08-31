Турция и Украина обсудили зерновую сделку и "продолжение коммерческих перевозок в Черном море".
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"Мы провели видеоконференцию с Александром Кубраковым, вице-премьером, министром инфраструктуры и развития территорий Украины. В ходе встречи мы обсудили недавно прекращенную инициативу "Зерновой коридор", продолжение коммерческих перевозок в Черном море и возможное инвестиционное сотрудничество в инфраструктуре Украины. Мы всегда поддерживаем Украину и продолжаем оказывать ей поддержку", - написал министр.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан ранее сообщил, что ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления зерновой сделки.