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Турция и Туркменистан стремятся нарастить товарооборот в 2,5 раза

Турция и Туркменистан стремятся нарастить товарооборот в 2,5 раза Турция и Туркменистан планируют нарастить взаимный торговый оборот в 2,5 раза, увеличив его до 5 млрд долларов США.
В регионе
29 октября 2022 г. 21:01
Турция и Туркменистан стремятся нарастить товарооборот в 2,5 раза

Турция и Туркменистан планируют нарастить взаимный торговый оборот в 2,5 раза, увеличив его до 5 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье турецкого посла в Ашхабаде Тогана Орала по случаю Дня Турецкой Республики.

"Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана. Несмотря на последствия пандемии, объем внешней торговли между Турцией и Туркменистаном в 2021 году увеличился на 41% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 млрд долларов. Наш общий объем торговли за первые 8 месяцев 2022 года достиг 1 млрд 330 млн долларов. Мы стремимся как можно скорее достичь цели в 5 млрд долларов, поставленной нашими президентами", - написал посол в статье. Таким образом, страны планирует увеличить взаимный товарооборот в 2,5 раза к уровню 2021 года.

Орал отметил, что турецкие компании на сегодняшний день осуществили в Туркменистана более 1 тыс проектов на сумму 50 млрд долларов США. Они работают в строительном секторе, энергетике, текстильной промышленности, финансовой сфере и других областях.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Türkmənistan ticarət dövriyyəsini 2,5 dəfə artırır

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