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Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США создали рабочую группу по С-400 Турция и США достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, начались технические переговоры
В регионе
30 декабря 2020 г. 12:41
Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.

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Версия на английском языке Turkey, US in talks to form joint working group on S-400s

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