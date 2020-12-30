Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, начались технические переговоры

Турция и США достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400. Госдеп сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных.