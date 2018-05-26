Турция и США разработали дорожную карту по сирийскому Манбиджу

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Турецко-американская рабочая группа по Сирии на встрече в Анкаре разработала основные пункты дорожной карты по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Манбидже.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

"Турецко-американская рабочая группа по Сирии провела встречу для продолжения переговоров по Сирии и другим взаимным интересам. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу и госсекретарь США Помпео встретятся 4 июня для обсуждения рекомендаций рабочей группы", - рассказали в дипведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях установить полный контроль над приграничными территориями Сирии, обещая после взятия Африна продолжить операцию "Оливковая ветвь" в оплоте курдского сопротивления — городе Манбидж. Эрдоган также обрушился с критикой на Вашингтон, обвинив его в "содействии террористам".