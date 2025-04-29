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Турция и США провели встречу по оборонным вопросам в Анкаре

Турция и США провели встречу по оборонным вопросам в Анкаре В Анкаре состоялось заседание Группы высокого уровня по вопросам обороны между Турцией и Соединенными Штатами Америки.
В регионе
29 апреля 2025 г. 16:11
Турция и США провели встречу по оборонным вопросам в Анкаре

В Анкаре состоялось заседание Группы высокого уровня по вопросам обороны между Турцией и Соединенными Штатами Америки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны (МНО) Турции.

Заседание делегаций прошло под председательством генерал-майора Илкая Алтындага, гендиректора по вопросам оборонной безопасности МНО Турции, и Кэтрин Томпсон, исполняющей обязанности заместителя помощника министра обороны США по международной безопасности.

"Стороны обсудили возможности углубления различных аспектов сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности в духе взаимного стремления развивать искренний диалог между двумя странами, что ранее неоднократно подчеркивалось на самом высоком уровне. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также была подтверждена решимость сторон к дальнейшему укреплению стратегического партнерства", - следует из заявления.

Также было отмечено, что очередное заседание состоится в 2026 году в США.

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