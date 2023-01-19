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Турция и США планируют довести двусторонний товарооборот до $100 млрд

Турция и США планируют довести двусторонний товарооборот до $100 млрд Турция и США намерены увеличить объем двусторонней торговли до $100 млрд в год.
В регионе
19 января 2023 г. 02:41
Турция и США планируют довести двусторонний товарооборот до $100 млрд

Турция и США намерены увеличить объем двусторонней торговли до $100 млрд в год.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в Вашингтоне после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках второй министерской встречи стратегического механизма.

"Мы договорились проводить министерские встречи в рамках стратегического механизма минимум дважды в год. Договорились о развитии сотрудничества в области энергетики. Мы также поставили цель увеличить объем торговли между нашими странами с $34 млрд по итогам прошлого года до $100 млрд в год", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что пригласил госсекретаря США посетить Турцию, а также принять участие в международном дипломатическом форуме в Анталье, который планируется в марте.

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