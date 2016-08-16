Турция и США обсудили вопрос экстрадиции Гюлена

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Джоном Керри.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, стороны обсудили вопрос экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки переворота в стране.

Отмечается, что во время телефонного разговора также обменялись мнениями касательно Сирии и грядущего визита в Анкару вице-президента США Джо Байдена.

Отметим, что хотя после попытки госпереворота ожидался визит Джона Керри в Турцию, американская сторона заявила, что Анкару посетит Джо Байден.