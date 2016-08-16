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    Турция и США обсудили вопрос экстрадиции Гюлена

    Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Джоном Керри

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Джоном Керри.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, стороны обсудили вопрос экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки переворота в стране.

    Отмечается, что во время телефонного разговора также обменялись мнениями касательно Сирии и грядущего визита в Анкару вице-президента США Джо Байдена. 

    Отметим, что хотя  после попытки госпереворота ожидался визит Джона Керри в Турцию, американская сторона заявила, что Анкару посетит Джо Байден.

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