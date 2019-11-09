 Наверх

Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии

Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии
​Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении минобороны Турции.

"Состоялась встреча межведомственных делегаций во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем министра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соглашения, подписанного 17 октября 2019 года с США. По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда", - говорится в сообщении ведомства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!