О нас

Турция и США обсудили обострение на Ближнем Востоке

Турция и США обсудили обострение на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел по просьбе американской стороны телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В регионе
15 октября 2023 г. 22:32
Турция и США обсудили обострение на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел по просьбе американской стороны телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает источник в турецком МИД.

"В ходе беседы обсуждались последние события в зоне палестино-израильского конфликта, а также гуманитарная ситуация в Газе. Также они обсудили вопросы расширения НАТО", - отметил источник.

Фидан в последние дни посетил Египет, где провел переговоры с египетским и германским коллегами. Блинкен побывал на Бахрейне, в Египте, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

Самое важное

Президент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
15 октября 2023 г. 23:36
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
15 октября 2023 г. 23:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
15 октября 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
15 октября 2023 г. 23:16
Президент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
15 октября 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
15 октября 2023 г. 22:41
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентом, сегодня ждут заслуженного наказания
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентом", сегодня ждут заслуженного наказания
15 октября 2023 г. 19:39
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
15 октября 2023 г. 19:23
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
15 октября 2023 г. 19:12
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
15 октября 2023 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi