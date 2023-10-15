Турция и США обсудили обострение на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел по просьбе американской стороны телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел по просьбе американской стороны телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает источник в турецком МИД.

"В ходе беседы обсуждались последние события в зоне палестино-израильского конфликта, а также гуманитарная ситуация в Газе. Также они обсудили вопросы расширения НАТО", - отметил источник.

Фидан в последние дни посетил Египет, где провел переговоры с египетским и германским коллегами. Блинкен побывал на Бахрейне, в Египте, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.