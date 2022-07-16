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Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества

Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати и глава Минфина США Джанет Йеллен провели переговоры на Бали. Встреча прошла на полях заседания министров финансов и управляющих центробанков стран "Большой двадцатки" (G20).
В регионе
16 июля 2022 г. 12:38
Турция и США обсудили на полях G20 перспективы финансового сотрудничества

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати и глава Минфина США Джанет Йеллен провели переговоры на Бали. Встреча прошла на полях заседания министров финансов и управляющих центробанков стран "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, министры обсудили перспективы финансового сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном.

"Подчеркнута необходимость продолжения целеустремленной работы для реализации потенциала двусторонних торговых отношений и дальнейшего увеличения взаимных инвестиций", - написал Небати по итогам встречи в Twitter.

В Минфине Турции сообщили, что Небати и Йеллен обменялись мнениями о вызовах, стоящих перед мировой экономикой, таких как: рост цен на энергоносители и сырьевые товары, энергетическая и продовольственная безопасность.

Также была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ maliyyə sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

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