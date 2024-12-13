Фидан и Блинкен обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли соглашения по некоторым вопросам по ситуации в Сирии.

В Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, главной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

По итогам переговоров Фидан подчеркнул, что Турция и США придерживаются единого мнения о необходимости скорейшего установления мира и стабильности в Сирии и предотвращения угрозы ИГИЛ и РКК в регионе.

Стороны обсудили, какие совместные шаги могут предпринять Анкара, Вашингтон и региональные игроки для блага сирийского народа, сохранения единства и суверенитета Сирии.

Мы также сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа, подчеркнул турецкий министр.

Блинкен в свою очередь отметил прогресс в турецко-американских отношениях по многим вопросам.