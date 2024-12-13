Фидан и Блинкен обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

В Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, главной темой переговоров стала ситуация в Сирии.
По итогам переговоров Фидан подчеркнул, что Турция и США придерживаются единого мнения о необходимости скорейшего установления мира и стабильности в Сирии и предотвращения угрозы ИГИЛ и РКК в регионе.
Стороны обсудили, какие совместные шаги могут предпринять Анкара, Вашингтон и региональные игроки для блага сирийского народа, сохранения единства и суверенитета Сирии.
Мы также сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа, подчеркнул турецкий министр.
Блинкен в свою очередь отметил прогресс в турецко-американских отношениях по многим вопросам.