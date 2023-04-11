Турция и Саудовская Аравия провели первый за много лет раунд политконсультаций

Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в Эр-Рияде.

Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA.

Сообщалось, что Турция проведет политические консультации с Саудовской Аравией, Йеменом и Кувейтом. Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар посетил Эр-Рияд 10 апреля по приглашению замминистра иностранных дел королевства Валида Аль-Херейджи.

“Стороны провели первый раунд политических консультаций между правительствами двух стран, обсудив пути расширения сотрудничества в различных областях. Они также обсудили активизацию усилий и двустороннюю координацию”, - говорится в сообщении.

Были обсуждены текущая международная ситуация и основные вызовы и кризисы на региональной и международной аренах. Также, Как указало агентство, во время встречи обсуждались пути активизации совместного сотрудничества в различных сферах.