О нас

Турция и Саудовская Аравия провели первый за много лет раунд политконсультаций

Турция и Саудовская Аравия провели первый за много лет раунд политконсультаций Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в Эр-Рияде.
В регионе
11 апреля 2023 г. 02:15
Турция и Саудовская Аравия провели первый за много лет раунд политконсультаций

Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство новостей SPA.

Сообщалось, что Турция проведет политические консультации с Саудовской Аравией, Йеменом и Кувейтом. Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар посетил Эр-Рияд 10 апреля по приглашению замминистра иностранных дел королевства Валида Аль-Херейджи.

“Стороны провели первый раунд политических консультаций между правительствами двух стран, обсудив пути расширения сотрудничества в различных областях. Они также обсудили активизацию усилий и двустороннюю координацию”, - говорится в сообщении.

Были обсуждены текущая международная ситуация и основные вызовы и кризисы на региональной и международной аренах. Также, Как указало агентство, во время встречи обсуждались пути активизации совместного сотрудничества в различных сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı uzun illərdən sonra ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirib

Другие новости из категории

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, столб пепла поднялся на десятки километров
На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, столб пепла поднялся на десятки километров
11 апреля 2023 г. 02:49
СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна
СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна
10 апреля 2023 г. 20:42
Чавушоглу: Турция и Армения работают над открытием сухопутной границы
Чавушоглу: Турция и Армения работают над открытием сухопутной границы
10 апреля 2023 г. 20:25
В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей
В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей
10 апреля 2023 г. 18:30
Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии
Действующий председатель ОБСЕ провел встречу с главой МИД Грузии
10 апреля 2023 г. 17:42
Аэрофлот впервые в истории отправил свой самолет на техобслуживание в Иран
"Аэрофлот" впервые в истории отправил свой самолет на техобслуживание в Иран
10 апреля 2023 г. 17:31
Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана
Хулуси Акар: Продолжим поддерживать справедливую борьбу Азербайджана
10 апреля 2023 г. 17:25
Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов
Эрдоган: Общий бюджет предприятий оборонпрома Турции вырастет до 75 млрд долларов
10 апреля 2023 г. 16:46
Эрдоган принял участие в церемонии ввода в строй первого десантного корабля
Эрдоган принял участие в церемонии ввода в строй первого десантного корабля
10 апреля 2023 г. 16:15
Турецкий десантный корабль TCG ANADOLU будет задействован и в учениях НАТО
Турецкий десантный корабль TCG ANADOLU будет задействован и в учениях НАТО
10 апреля 2023 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi