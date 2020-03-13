​Турция и Россия выступают за устойчивое перемирие в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с реализацией договорённостей, достигнутых в ходе турецко-российской встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в Идлибской зоне деэскалации.

Стороны подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны Турции и России, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки.

Условлено и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.