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    Турция и Россия ведут переговоры об отмене введенных ранее виз

    Министр экономики Турции: Отмена виз выгодна обеим странам

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция ведет переговоры с Россией о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам турецкого министра безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом двум странам.

    Зейбекчи отметил, что для достижения прежнего уровня торгово-экономических отношений нужно отменить введенные Россией ограничения на турецкий импорт.

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