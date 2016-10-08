Турция и Россия ведут переговоры об отмене введенных ранее виз

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Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция ведет переговоры с Россией о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам турецкого министра безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом двум странам.
Зейбекчи отметил, что для достижения прежнего уровня торгово-экономических отношений нужно отменить введенные Россией ограничения на турецкий импорт.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости