Турция и Россия ведут переговоры об отмене введенных ранее виз

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция ведет переговоры с Россией о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по словам турецкого министра безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом двум странам.

Зейбекчи отметил, что для достижения прежнего уровня торгово-экономических отношений нужно отменить введенные Россией ограничения на турецкий импорт.