Турция и Россия провели межмидовские консультации

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Москве состоялся очередной раунд российско-турецких межмидовских консультаций по ближневосточной проблематике с участием специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и первого заместителя министра иностранных дел Турции Феридуна Синирлиоглу. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России.

В ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня, проведен детальный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее, включая гуманитарные аспекты сирийского кризиса и задачу противостояния террористической угрозе со стороны группировки "Исламское государство". Также были подробно рассмотрены положение дел в палестино-израильском урегулировании и развитие обстановки в Северной Африке, в первую очередь в Ливии.

"По итогам консультаций подчеркнута востребованность поддержания регулярного российско-турецкого диалога по ключевым ближневосточным проблемам", отмечается в сообщении МИД России.