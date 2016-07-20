Турция и Россия проведут переговоры по воздушному сообщению

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Россия и Турция в конце июля проведут переговоры на уровне министерства транспорта‎ и минэкономразвития по воздушному сообщению и обеспечению безопасности туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы минтранса России Валерий Окулов.

Напомним, что чартерные перевозки в Турцию были запрещены из-за кризиса в отношениях России и Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил на сирийско-турецкой границе российский бомбардировщик Су-24.