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    Турция и Россия проведут переговоры по воздушному сообщению

    Также будет обсужден вопрос обеспечения безопасности туристов

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Россия и Турция в конце июля проведут переговоры на уровне министерства транспорта‎ и минэкономразвития по воздушному сообщению и обеспечению безопасности туристов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы минтранса России Валерий Окулов.

    Напомним, что чартерные перевозки в Турцию были запрещены из-за кризиса в отношениях России и Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил на сирийско-турецкой границе российский бомбардировщик Су-24.

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