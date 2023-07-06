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Турция и Пакистан создадут совместные военные предприятия

Турция и Пакистан создадут совместные военные предприятия Турция и Пакистан создадут совместные предприятия в сфере обороны.
В регионе
6 июля 2023 г. 23:44
Турция и Пакистан создадут совместные военные предприятия

Турция и Пакистан создадут совместные предприятия в сфере обороны.

Как передает Report, это было согласовано на 6-м заседании пакистано-турецких двусторонних политических консультаций в Анкаре.

На заседании обсуждались вопросы политического взаимодействия, торговли, связи, обороны и образования. В ходе встречи обе стороны подробно рассмотрели весь спектр двустороннего сотрудничества, включая дипломатические отношения, торговлю, оборону, образование, культуру.

Обратив внимание на важность Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, стороны договорились провести 7-е заседание в Исламабаде.

В ходе заседания был подчеркнут существующий потенциал сотрудничества между двумя странами в различных областях, в частности, информатики, науки и технологий, исследований и разработок, здравоохранения, сельского хозяйства и мореплавания, отмечена важность дальнейшей интенсификации сотрудничества в этих областях.

Стороны высоко оценили важный прогресс, достигнутый в сфере обороны, и договорились поднять данное сотрудничество на более высокий уровень путем создания совместных предприятий с использованием существующих механизмов.

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