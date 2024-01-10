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Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия нуждающимся странам

Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия нуждающимся странам Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам.
В регионе
10 января 2024 г. 09:15
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия нуждающимся странам

Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам.

Как передает Report, об этом заявили турецкие источники, участвовавшие в переговорном процессе.

"ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне", - сообщили источники.

Кроме того, данный вопрос также обсуждается и Россией, но возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде в ситуации продолжения боевых действия представляется сложным.

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Версия на английском языке Türkiye, UN preparing solutions to deliver food to countries in need
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