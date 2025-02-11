Турция и Малайзия подписали 11 соглашений

Турция и Малайзия подписали 11 соглашений.

Турция и Малайзия подписали 11 соглашений.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Эрдоган отметил, что соглашения предусматривают развитие отношений между двумя странами в различных сферах, от промышленности до туризма.

По словам президента, Турция и Малайзия нацелены довести товарооборот до 10 млрд долларов. "Малайзия является нашим крупнейшим торговым партнером в регионе АСЕАН. Наша конкретная кооперация будет только расти", - подчеркнул Эрдоган.