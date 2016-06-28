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    Турция и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

    Соглашение вступит в силу после утверждения парламентом Турции и правительством Израиля

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Турция и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ,  советник министра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу поставил свою подпись под соглашением по нормализации отношений с Израилем в Анкаре. Также документ был одновременно подписан и в Тель-Авиве генеральным директором МИД Израиля Дором Голдом.

    Соглашение вступит в силу после утверждения парламентом Турции и правительством Израиля. 

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