Турция и Иран подпишут 10 соглашений

На 4 января запланирован визит президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси в Турцию.
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Еще одним важным направлением переговоров, как ожидается, будет двусторонняя торговля, которая в 2012 году составляла $22 млрд, однако упала до шести миллиардов из-за санкций и пандемии. Стороны планируют увеличить этот показатель до 30 миллиардов долларов.
По данным Министерства торговли Турции, турецкие компании-подрядчики реализовали в Иране 56 проектов общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. На заседании Совместной экономической комиссии, которое пройдет в Тегеране в конце января, ожидается активизация усилий в направлении развития торговли между двумя странами.
Ожидается, что в ходе визита между двумя странами будет подписано в общей сложности десять соглашений.