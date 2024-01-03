Турция и Иран подпишут 10 соглашений

На 4 января запланирован визит президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси в Турцию.

На 4 января запланирован визит президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси в Турцию.

Как сообщает Report , в рамках визита, наряду с обсуждением ряда двусторонних и региональных вопросов, ожидается, что Турция и Иран предпримут конкретные шаги в направлении сотрудничества, в частности в сфере борьбы с терроризмом.

Еще одним важным направлением переговоров, как ожидается, будет двусторонняя торговля, которая в 2012 году составляла $22 млрд, однако упала до шести миллиардов из-за санкций и пандемии. Стороны планируют увеличить этот показатель до 30 миллиардов долларов.

По данным Министерства торговли Турции, турецкие компании-подрядчики реализовали в Иране 56 проектов общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. На заседании Совместной экономической комиссии, которое пройдет в Тегеране в конце января, ожидается активизация усилий в направлении развития торговли между двумя странами.

Ожидается, что в ходе визита между двумя странами будет подписано в общей сложности десять соглашений.