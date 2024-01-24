Турция и Иран будут вместе бороться с дезинформацией

Турция и Иран договорились сотрудничать в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией.

Турция и Иран договорились сотрудничать в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал заведующий отделом коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы стремимся укреплять сотрудничество и обмен опытом между нашими странами в целях выявления фейковых новостей и дезинформации, и борьбы с ними. Надеюсь, это соглашение, целью которого является обмен знаниями и опытом в области средств массовой информации и коммуникации, а также поощрение консультаций и сотрудничества между учреждениями, ответственными за коммуникацию в наших странах, будет полезным", - отметил он.

Напомним, что руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди подписали "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере СМИ и коммуникаций".

Сегодня также состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрахима Раиси.