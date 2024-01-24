Турция и Иран будут вместе бороться с дезинформацией

Турция и Иран договорились сотрудничать в борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал заведующий отделом коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы стремимся укреплять сотрудничество и обмен опытом между нашими странами в целях выявления фейковых новостей и дезинформации, и борьбы с ними. Надеюсь, это соглашение, целью которого является обмен знаниями и опытом в области средств массовой информации и коммуникации, а также поощрение консультаций и сотрудничества между учреждениями, ответственными за коммуникацию в наших странах, будет полезным", - отметил он.
Напомним, что руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди подписали "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере СМИ и коммуникаций".
Сегодня также состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрахима Раиси.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’nin huzurlarında İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Sayın Dr. Mohammad Mahdi Esmaeili ile medya ve iletişim alanında mutabakat zaptı imzaladık.