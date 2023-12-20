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Турция и Ирак обсудили реализацию проекта транспортного коридора из Персидского залива

Турция и Ирак обсудили реализацию проекта транспортного коридора из Персидского залива Турция и Ирак на встрече в Анкаре обсудили шаги для скорейшей реализации транспортного коридора от города Басра до турецкой границы.
В регионе
20 декабря 2023 г. 03:50
Турция и Ирак обсудили реализацию проекта транспортного коридора из Персидского залива

Турция и Ирак на встрече в Анкаре обсудили шаги для скорейшей реализации транспортного коридора от города Басра до турецкой границы.

Как передает Report, об этом сообщил в МИД Турции.

Переговоры прошли между делегациями во главе с руководителем турецкой дипломатии Хаканом Фиданом и заместителем премьера Ирака Фуадом Хусейном.

"Стороны подчеркнули, что региональная безопасность, стабильность и процветание возможны благодаря прогрессу в таких областях, как торговля, инвестиции, транспорт и инфраструктура, и в рамках общей стратегии. В этом контексте обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для скорейшей реализации проекта "Дорога развития", который будет способствовать развитию Ирака и всего региона", - говорится в итоговой декларации по итогам встречи.

"Дорога развития" - это логистический автомобильный и железнодорожный маршрут от города Басра, а фактически от Персидского залива, до Турции и далее до Европы, который начал активно обсуждаться между двумя странами с начала текущего года. Он должен пройти через крупные города Ирака, в том числе Кербела, Багдад и Мосул. Басра расположена на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив.

Маршрут задумывается Турцией как часть так называемого центрального транспортного коридора, "Нового шелкового пути", наряду с северным и южным. Центральный коридор - это сеть транспортных маршрутов от Китая, через Среднюю Азию, Каспий и Турцию в Европу.

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