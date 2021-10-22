Турция и Грузия обсуждают создание совместного военного предприятия

Делегация турецкой аэрокосмической компании "TUSAŞ" посетила Грузию.
Как сообщает местное бюро Report, Тбилисский авиационный завод посетили генеральный директор компании Темель Котил и вице-президент Атилла Доган.
Делегацию сопровождали заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили и директор предприятия Михеил Оглишвили.
Стороны обсудили создание совместного предприятия между Грузией и Турцией и дальнейшие планы, направленные на развитие военно-воздушной промышленности.
На Тбилисском авиационном заводе военные самолеты восстанавливаются, ремонтируются и модернизируются в соответствии с современными стандартами.