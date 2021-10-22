Турция и Грузия обсуждают создание совместного военного предприятия

Делегация турецкой аэрокосмической компании "TUSAŞ" посетила Грузию.

Делегация турецкой аэрокосмической компании "TUSAŞ" посетила Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, Тбилисский авиационный завод посетили генеральный директор компании Темель Котил и вице-президент Атилла Доган.

Делегацию сопровождали заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили и директор предприятия Михеил Оглишвили.

Стороны обсудили создание совместного предприятия между Грузией и Турцией и дальнейшие планы, направленные на развитие военно-воздушной промышленности.

На Тбилисском авиационном заводе военные самолеты восстанавливаются, ремонтируются и модернизируются в соответствии с современными стандартами.