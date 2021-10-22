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Турция и Грузия обсуждают создание совместного военного предприятия

Турция и Грузия обсуждают создание совместного военного предприятия Делегация турецкой аэрокосмической компании "TUSAŞ" посетила Грузию.
В регионе
22 октября 2021 г. 13:47
Турция и Грузия обсуждают создание совместного военного предприятия
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Делегация турецкой аэрокосмической компании "TUSAŞ" посетила Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, Тбилисский авиационный завод посетили генеральный директор компании Темель Котил и вице-президент Атилла Доган.

Делегацию сопровождали заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили и директор предприятия Михеил Оглишвили.

Стороны обсудили создание совместного предприятия между Грузией и Турцией и дальнейшие планы, направленные на развитие военно-воздушной промышленности.

На Тбилисском авиационном заводе военные самолеты восстанавливаются, ремонтируются и модернизируются в соответствии с современными стандартами.

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Версия на английском языке Turkey, Georgia discussing establishment of joint military enterprise
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Gürcüstanla birgə hərbi müəssisənin yaradılmasını müzakirə edir

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