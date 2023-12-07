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Турция и Греция подписали Афинскую декларацию

Турция и Греция подписали Афинскую декларацию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Афинскую декларацию.
В регионе
7 декабря 2023 г. 17:22
Турция и Греция подписали Афинскую декларацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Афинскую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В декларации отмечено, что Турция и Греция будут проводить постоянные конструктивные консультации по политическому диалогу, позитивной повестке дня и мерам укрепления доверия.

"Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив и действий, которые могут поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в регионе", - сказано в документе.

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Версия на английском языке Türkiye, Greece announce declaration on friendly relations, good neighborliness
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə Yunanıstan Afina Bəyannaməsini imzalayıb

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