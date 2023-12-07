Турция и Греция подписали Афинскую декларацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Афинскую декларацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Афинскую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В декларации отмечено, что Турция и Греция будут проводить постоянные конструктивные консультации по политическому диалогу, позитивной повестке дня и мерам укрепления доверия.

"Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив и действий, которые могут поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в регионе", - сказано в документе.