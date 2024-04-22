Турция и Греция обсудят меры укрепления доверия на встрече в Афинах

Представители Турции и Греции проведут встречу в греческом Министерстве национальной обороны, в ходе которой обсудят меры укрепления доверия.

Представители Турции и Греции проведут встречу в греческом Министерстве национальной обороны, в ходе которой обсудят меры укрепления доверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Греции.

По его данным, встреча пройдет в Афинах 22 апреля.

"Делегацию Греции возглавит посол Теохарис Лалакос, Турции - замглавы МИД Турции Бурак Акчапар. Во встрече также примут участие высшие и старшие офицеры вооруженных сил двух стран. Предыдущая встреча по мерам укрепления доверия состоялась 13 ноября 2023 года в Анкаре", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 декабря прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Афинах подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства.