​Турция и Евросоюз достигли соглашения по вопросу мигрантов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Если Турция выполнит все необходимые условия, то получит безвизовый режим с Евросоюзом уже осенью 2016 года.

Как передает Report, об этом по итогам саммита ЕС-Турция в Брюсселе заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, визовая либерализация связана с согласием Турции на реадмиссию. На саммите достигнута договоренность о выделении Турции 3 млрд евро европейской помощи. Из них 500 млн предоставит Еврокомиссия, и 2,5 млрд выделят страны-члены из своих бюджетов. Кроме того, страны ЕС и Еврокомиссия намерены разработать новую систему легального размещения находящихся в Турции беженцев из Сирии по странам ЕС.