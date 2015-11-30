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    ​Турция и Евросоюз достигли соглашения по вопросу мигрантов

    На саммите достигнута договоренность о выделении Турции 3 млрд евро европейской помощи

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Если Турция выполнит все необходимые условия, то получит безвизовый режим с Евросоюзом уже осенью 2016 года.

    Как передает Report, об этом по итогам саммита ЕС-Турция в Брюсселе заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    По его словам, визовая либерализация связана с согласием Турции на реадмиссию. На саммите достигнута договоренность о выделении Турции 3 млрд евро европейской помощи. Из них 500 млн предоставит Еврокомиссия, и 2,5 млрд выделят страны-члены из своих бюджетов. Кроме того, страны ЕС и Еврокомиссия намерены разработать новую систему легального размещения находящихся в Турции беженцев из Сирии по странам ЕС.

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