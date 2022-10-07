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Турция и ЕС проведут переговоры по борьбе с нелегальной миграцией

Турция и ЕС проведут переговоры по борьбе с нелегальной миграцией Первый вице-премьер, глава МВД председательствующей в Евросоюзе Чехии Вит Ракушан занимается подготовкой встречи министров внутренних дел стран ЕС и Турции по проблемам борьбы с нелегальной миграцией.
В регионе
7 октября 2022 г. 08:39
Турция и ЕС проведут переговоры по борьбе с нелегальной миграцией
Courtesy İmage

Первый вице-премьер, глава МВД председательствующей в Евросоюзе Чехии Вит Ракушан занимается подготовкой встречи министров внутренних дел стран ЕС и Турции по проблемам борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, Турция представляет в определенной степени ключ к решению нынешних проблем с миграцией в ЕС.

"Этот ключ заключается не только в том, чтобы Турция задерживала нелегальных беженцев. У Турции имеется возможность оказывать влияние на урегулирование ситуации в тех странах, откуда идет миграция", - отметил П.Фиала.

Премьер напомнил, что Чехия временно возобновила проверки на границе со Словакией для предупреждения проникновения нелегалов на свою территорию.

"Усилив погранконтроль на границах со Словакией, мы запустили и другие механизмы, включая улучшение охраны внешних границ Шенгена", - добавил чешский премьер.

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Версия на английском языке Turkiye, EU to hold talks on illegal immigration
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