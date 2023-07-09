Турция и Египет запланировали увеличить объемы товарооборота

В рамках нормализации отношений между Турцией и Египтом, помимо назначения послов, страны обсуждают возможность увеличения двустороннего товарооборота, который может достичь $20 млрд.

В рамках нормализации отношений между Турцией и Египтом, помимо назначения послов, страны обсуждают возможность увеличения двустороннего товарооборота, который может достичь $20 млрд.

Как передает Report, об этом Dünya заявил председатель Турецко-египетского делового совета Комиссии по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Мустафа Денизер.

"Если мы обеспечим комфортный ввоз турецких товаров в Египет, мы сможем еще больше увеличить торговый баланс. Двусторонний товарооборот в объеме десяти миллиардов долларов, состоящий преимущественно из промышленной продукции, может достигать 15-20 миллиардов долларов", - отметил Денизер.

По его словам, в ближайшие несколько лет могут вырасти инвестиции в секторах розничной торговли, энергетики, бытовой техники, транспорта. Поэтому отношения двух стран, которые последние 10 лет были в застое, начали меняться. При этом за последние полтора года были предприняты взаимные положительные шаги.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), поставки товаров из Турции в Египет в 2019 году составили $3,32 млрд. Уже в 2020 году показатель упал до $2,95 млрд. Однако из-за влияния взаимных шагов двух стран экспорт вырос до $4,03.